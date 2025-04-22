Вильфанд раскрыл, когда в Центральную Россию вернется апрельская погода Вильфанд: 26 апреля в Центральную Россию вернется апрельская погода

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В субботу, 26 апреля, в Центральную России вернется апрельская погода, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, после аномального тепла температура воздуха опустится на 15 градусов.

В субботу, по расчетам, ночная температура — 4–9 градусов, дневная — от восьми до 13, — сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег может вернуться в Москву в конце текущей недели. Он отметил, что 26 апреля, в столице похолодает и придут аномальные ливни. Он также подчеркнул, что в воскресенье в Московском регионе будут заморозки до −1 градуса.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что почти летняя погода в Москве скоро закончится и на смену солнечным дням придет похолодание. Местами возможны заморозки и ночные снегопады, добавил он. Так, в среду, 23 апреля, над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем прогнозируется похолодание до плюс 12–17 градусов днем и плюс 3–8 в ночные часы. На небе будет облачно, возможны дожди, местами может прогреметь гроза.

Вильфанд ранее заявил, что этот год может стать одним из трех самых жарких на планете. При этом он допустил, что в России предстоящее лето не будет особенно знойным.