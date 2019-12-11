https://static.news.ru/photo/71f45ec8-1c83-11ea-99bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей столицы ждут несколько периодов сильных морозов.

Температура будет опускать до минус 25 градусов, однако предсказать, в какие именно дни это случится, пока невозможно. В то же время, зима ожидается тёплая, в пределах или выше климатической нормы, но не однородная. Причём касается это не только столицы, но и всей Европейской части России с Западной Сибирью.

Очень много факторов влияют на прогнозы. По нашим моделям, в этом году будет отрицательная фаза североатлантического колебания. И это значит, что будут частые нарушения зональной циркуляции. Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды, — цитирует синоптика «Российская газета».

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Гидрометцентра сообщили, что на большей части России сохранится температурная аномалия. В отдельных районах страны температура поднялась на 16 градусов выше стандартных значений.