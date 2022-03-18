Вильфанд предупредил о погодной инверсии в европейской части России

В европейской части России ожидается необычная погода до середины следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, из-за мощного антициклона на севере европейской части страны будет теплее, чем на юге, передаёт ТАСС.

Необычная ситуация — на юге европейской части России температура будет ниже, чем на севере. В северной половине температура прогнозируется минимум 8-4 градуса мороза в ближайшие дни, а в Ростовской — 15-12 градусов мороза, на юге ПФО и Урала — 13-18 градусов мороза, — сказал он.

Самые заметные отрицательные аномалии ожидаются в Челябинской области и регионах Северо-Кавказского федерального округа. Там столбик термометра опустится на 7-10 градусов ниже нормы. Также нормальные показатели на 10-12 градусов температура воздуха превысит в Архангельской, Мурманской областях и Карелии.

В этом году синоптики прогнозировали раннее наступление метеовесны. Как сообщал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже 18 февраля столбики термометров поднимались до плюс трёх градусов, что соответствует показателям 7 апреля.