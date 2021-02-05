Вильфанд предупредил о начале радиационного охлаждения в России

https://static.news.ru/photo/9243d38c-01af-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Радиационное охлаждение началось в центральной части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью «Российской газете» синоптик сообщил , что пришедшие в центральную часть страны морозы будут связаны с тем, что с понедельника, 8 февраля, начнётся рост давления и установится антициклонный характер погоды. Также сюда добавится фактор радиационного охлаждения. К радиоактивности это явление отношения не имеет, успокоил Вильфанд.

Просто при малооблачной погоде — при отсутствии облачного «одеяла» — начнётся выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег своё тепло. Это приведёт к выхолаживанию приземного слоя воздуха, — пояснил учёный.

По словам Вильфанда, на выходных мороз будет ощущаться особенно сильно. Это связано с влажностью и сильным ветром. Однако уже с понедельника влажность уменьшится и, хотя холода сохранятся, находиться на улице станет уже не столь дискомфортно.

Ранее синоптик рассказал, что холодная погода в ближайшую неделю придёт сразу в несколько российских регионов. В отдельных районах температура воздуха опустится на 12 градусов ниже нормы. Об этом писал NEWS.ru.