Вильфанд предупредил о начале радиационного охлаждения в России

Радиационное охлаждение началось в центральной части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В интервью «Российской газете» синоптик
Просто при малооблачной погоде — при отсутствии облачного «одеяла» — начнётся выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег своё тепло. Это приведёт к выхолаживанию приземного слоя воздуха, — пояснил учёный.
По словам Вильфанда, на выходных мороз будет ощущаться особенно сильно. Это связано с влажностью и сильным ветром. Однако уже с понедельника влажность уменьшится и, хотя холода сохранятся, находиться на улице станет уже не столь дискомфортно.
Ранее синоптик рассказал, что холодная погода в ближайшую неделю придёт сразу в несколько российских регионов. В отдельных районах температура воздуха опустится на 12 градусов ниже нормы. Об этом писал NEWS.ru.