Вильфанд предупредил о гололедице в Центральной России

https://static.news.ru/photo/33ec8434-11ab-11eb-97e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночные температуры в предстоявшую неделю приведут к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С 19 октября столбики термометров в центре Европейской России будут опускаться до −2...-3 градусов, а днём подниматься до +5...+7 градусов. Сочетание мороза и влажности приведёт к подмерзанию покрытия дорог, передаёт РИА Новости.

В течение этой недели прогнозируются облачная погода и дожди, даже небольшой снежок будет появляться, потому что ночные температуры близки к нулевым отметкам: до −2...-3 ночью. Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Метеорологи называют это субфебрильной температурой, но не для человека, а для погодных условий. Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, увеличивается скольжение, гололедица появляется. Дневные температуры будут +5...+7 градусов, — сказал синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, более 10 мм осадков выпало в Москве в ночь на воскресенье, 18 октября. На западе и севере Подмосковья был зафиксирован первый снег.