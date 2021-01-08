Вильфанд предупредил москвичей об аномально холодной и опасной погоде

https://static.news.ru/photo/867de35a-53d2-11eb-9dfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москву на наступившей неделе придут настоящие зимние суровые морозы, погода будет по-настоящему опасной, из мягкой зима превращается в жёсткую и аномально холодную для столицы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода будет по-настоящему зимняя, — приводит его слова «Москва 24».

С 13 января максимальная температура будет составлять минус 15 градусов, что ниже нормы на 8–9 градусов. Вальфанд отметил, что температура минус 15 для якутов — это несерьёзно. Однако для москвичей, привыкших к более мягкому варианту зимы по прошлым годам, эти холода уже непривычны.

При этом аномальные холода установятся в Москве надолго. Вильфанд предупредил, что такая погода является опасной.

Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода, — добавил он.

Атмосферное давление будет стабильным, так что метеозависимым людям не стоит беспокоиться. Давление будет находиться в пределах нормы, а перепады составят не более пяти миллиметров ртутного столба. В начале недели значения показателя составят 748 миллиметров ртутного столба, в середине — 751, а в конце снизится до 743–745, сказал он.

Кроме этого, по словам Вильфанда, в Москве в ближайшие дни вырастут сугробы — до 20–26 сантиметров. Через неделю характер погоды и величина сугробов существенно не изменятся, добавил метеоролог.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Роман Вильфанд сообщил, что впервые за эту зиму на европейскую часть РФ начнёт поступать арктический воздух, что приведёт к морозам, соответствующим климатической норме.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, в свою очередь, что на наступившей неделе в столице синоптики прогнозируют ночные температуры до минус 20–27, дневные — до минус 15–17 градусов.