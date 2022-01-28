Вильфанд предупредил москвичей о мартовской погоде в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средняя температура в последний день января и начале февраля в Москве составит около 3 градусов мороза. Такая цифра климатически соответствует показателю марта, отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Климатическая средняя температура в Москве в конце января — минус 10 градусов, а будет днём 0...-2, по области до 1 градуса тепла. Оттепельная погода, среднесуточная температура будет близка к минус 3 градусам. Такая температура является средней для 10–11 марта, — уточнил Вильфанд.

По его словам, 31 января и 1 февраля считаются днями, самыми холодными в сезон, однако в 2022 году в эти даты будет очень тепло. Так, в Москве норма окажется превышена на восемь градусов.

Ранее стало известно, что последние дни января отметятся для Москвы рекордно низким давлением, заявил Роман Вильфанд. При этом в субботу и воскресенье, 29 и 30 января, будет прекрасная погода для прогулок. Давление же будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727–730 мм ртутного столба.