Вильфанд назвал сроки прихода «бабьего лета»

https://static.news.ru/photo/bf8b5458-ea68-11ea-8db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в любой день в период с сентября по начало октября может наступить «бабье лето». Однако, по его словам, им является не каждый период тёплой погоды после ненастья.

Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет чётких дат его наступления, — цитирует учёного ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона. Явление считается редким, поскольку случается раза два в три года.

Если после дождей и хмурой погоды наступает улучшение, пусть даже это не связано с азовским антициклоном, всё равно это замечательно и все с радостью говорят, что наступило «бабье лето». Метеорологи в этих случаях, поступаясь своим профессиональным отношением, соглашаются, потому что кто-то любит прохладную погоду, кто-то — жаркую, но «бабье лето» все всегда ждут, — пояснил синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарём, из-за чего в 2020 году осень в России наступит в середине сентября. Об этом рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. По его словам, приход нового сезона становится всё более непредсказуемым. Виной тому глобальное потепление.