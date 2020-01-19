https://static.news.ru/photo/036d73fa-3a6e-11ea-a283-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве возможны метели. По его словам, снег выпадет в столице 22 января и задержится на три дня.

Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут минус 1 — минус 6, дневная температура там тоже от 0 до минус 2. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но всё-таки, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Специалист добавил, что земля за это время покроется снегом. По его словам, в Москве температура повысится уже к выходным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян после аномального тепла ждёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на следующей неделе температура воздуха в центральных и северо-западных регионах значительно опустится. По её словам, начнётся новая неделя с тёплой погоды.