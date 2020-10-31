Вильфанд пообещал россиянам продолжение «золотой осени»

https://static.news.ru/photo/9c54b7b0-1c98-11eb-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление придёт 2 ноября в центр Европейской России и на северо-запад региона, также выше нормы поднимутся температуры в азиатской части страны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В центре европейской части страны средние температуры будут выше климатических норм на пять-семь градусов, передаёт РИА Новости.

Тепло будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге будет двузначное значение температуры. Погода, которую назвали «золотой осенью» в октябре, продолжается и в ноябре. Связано это с тем, что Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления. Тёплые воздушные массы будут переносить тепло, — пояснил синоптик.

Понедельник при этом будет «умеренным», температура составит +6... +7 градусов, но с 3-4 ноября температура поднимется выше +10 градусов. Погода в центре будет облачной, но дождей не ожидается, на юге Европейской России будет солнечно. Положительная аномалия температуры на неделе будет также наблюдаться на азиатской части страны. Температура, соответствующая климатическим нормам, ожидается только в Якутии.

Как писал NEWS.ru, тёплой, но неоднородной будет зима в большинстве российских регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.