Вильфанд: Пасха в Москве будет морозной

Ночные температуры 19 апреля, когда православные верующие празднуют Пасху, опустятся ниже нуля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
До −2 градусов в Москве и до −4 по области будет около четырёх утра в воскресенье. Днём будет холодно и облачно с прояснениями,
Не исключено, что иногда будет пробиваться солнце, — дал прогноз синоптик.
Как писал NEWS.ru ранее, эпидемия коронавируса негативно повлияла на работу метеорологов. Все метеослужбы функционируют в бесперебойном режиме, однако точность данных может серьёзно пострадать, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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