Вильфанд: Пасха в Москве будет морозной

https://static.news.ru/photo/c0d70aaa-7f97-11ea-8783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночные температуры 19 апреля, когда православные верующие празднуют Пасху, опустятся ниже нуля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

До −2 градусов в Москве и до −4 по области будет около четырёх утра в воскресенье. Днём будет холодно и облачно с прояснениями, передаёт РИА Новости.

Не исключено, что иногда будет пробиваться солнце, — дал прогноз синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, эпидемия коронавируса негативно повлияла на работу метеорологов. Все метеослужбы функционируют в бесперебойном режиме, однако точность данных может серьёзно пострадать, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.