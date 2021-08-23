Вильфанд опроверг наступление похолодания в Москве

Погода в Москве находится в климатической норме, и в ближайшее время не стоит ждать низких температур. Об этом заявил «Вечерней Москве» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичи просто избалованы нынешним летом, когда температура неоднократно превышала рекордные значения. Поэтому её понижение может восприниматься как холод, — сказал синоптик.

Вильфанд считает, что людям необходимо всегда ориентироваться на средние климатические показатели. В этом случае похолодание наступает только тогда, когда температура становится ниже нормы на три — пять градусов.

Он также сообщил, что с четверга, 26 августа, ожидается облачная и дождливая погода, однако ветер будет южным. Температура воздуха днём составит 19–21 градус тепла и 12–14 градусов тепла в ночное время.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что для последних недель столичного лета будут характерны отступление от 30-градусной жары и прохладные ночи.