Вильфанд оценил нынешнюю зиму Синоптик Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал ненормальной нынешнюю погоду зимой, поскольку оттепели чередуются с аномальными морозами и снегопадами. По словам эксперта, подобная высокая плотность снега не наблюдалась уже несколько десятилетий, передает РИА Новости.

Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату, — отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномально низкие температуры прогнозируются на 80% территории России. Похолодание начнется с 16 февраля. Он добавил, что о весне говорить пока рано, на европейской части страны температура воздуха будет ниже климатической нормы на 12–14 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру. По его словам, капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур.

Ранее циклон «Ольга», принесший в Москву рекордные снегопады, спровоцировал в городе 8-балльные пробки, взлет цен на такси и массовую аварию на трассе М-4 с участием 29 автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.