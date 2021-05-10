Вильфанд оценил возможность отключения отопления в Москве

Погодные условия в Москве на текущей неделе будут соответствовать показателям, при которых можно отключать отопление в домах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, отопление в домах
Тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление, — сообщил метеоролог.
По его словам, возвращение холодов всё еще возможно, однако это будут лишь кратковременные понижения температуры, без затяжных периодов.
В правительстве Москвы сообщили, что отключение отопления начнётся в столице 10 мая и продлится пять дней.