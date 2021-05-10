Вильфанд оценил возможность отключения отопления в Москве

https://static.news.ru/photo/7f21cd0c-ea55-11e9-b1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Погодные условия в Москве на текущей неделе будут соответствовать показателям, при которых можно отключать отопление в домах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, отопление в домах отключают , когда среднесуточная температура оказывается выше 8 градусов тепла. При этом в Москве на текущей неделе ожидаются гораздо более высокие температурные показатели.

Тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление, — сообщил метеоролог.

По его словам, возвращение холодов всё еще возможно, однако это будут лишь кратковременные понижения температуры, без затяжных периодов.

В правительстве Москвы сообщили, что отключение отопления начнётся в столице 10 мая и продлится пять дней.