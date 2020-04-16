Вильфанд объяснил, почему пожар у ЧАЭС не увеличит радиационный фон в РФ

https://static.news.ru/photo/406c8872-7fc9-11ea-a1c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Толкачев/vk.com

Ухудшение радиационной обстановки в России в связи с пожаром вблизи Чернобыльской АЭС маловероятно, считает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он объясняет это тем, что радиоактивные продукты ушли глубоко под землю и воздушные массы не могут их свободно распространять.

Никаких опасений пока что нет. Дело в том, что период полураспада уже прошёл. Авария была в 1986 году, а период полураспада — четверть века. Исследования, которые проводят наши специалисты Росгидромета, показывают, что все продукты этой аварии уже далеко ушли в землю, — сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения произошло 4 апреля 2020 года. Украинские власти считают, что поджог могли устроить сталкеры. Полиция Киевской области задержала 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина объяснил, что подпалил траву и мусор ради забавы.

13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что возгорание хранилищ для отработанного ядерного топлива полностью исключено, поскольку они сделаны из несгораемых конструкций.

14 апреля возгорание ликвидировали . По словам президента Украины Владимира Зеленского, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не повлиял на экологическую ситуацию в столице. Радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы, писал NEWS.ru.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.