Вильфанд объяснил, почему пожар у ЧАЭС не увеличит радиационный фон в РФ

Ухудшение радиационной обстановки в России в связи с пожаром вблизи Чернобыльской АЭС маловероятно, считает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он объясняет это тем, что радиоактивные продукты ушли глубоко под землю и воздушные массы не могут их свободно распространять.
Никаких опасений пока что нет. Дело в том, что период полураспада уже прошёл. Авария была в 1986 году, а период полураспада — четверть века. Исследования, которые проводят наши специалисты Росгидромета, показывают, что все продукты этой аварии уже далеко ушли в землю, — сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения произошло 4 апреля 2020 года. Украинские власти считают, что поджог могли устроить сталкеры. Полиция Киевской области задержала 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина объяснил, что подпалил траву и мусор ради забавы.
13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что возгорание хранилищ для отработанного ядерного топлива полностью исключено, поскольку они сделаны из несгораемых конструкций.
14 апреля возгорание
Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.
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