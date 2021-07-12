Вильфанд назвал сроки потепления в Москве и области

В следующий четверг, 21 октября, в Московский регион придёт потепление до 14–15 градусов. Однако перед этим жителям столицы и области предстоит пережить «зябкую погоду». Особенно она будет заметна со вторника на среду. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Днём в четверг температура начнет заметно расти. Температура повысится до 9–14 градусов, а в пятницу — даже до 10–15 градусов. Это будет действительно очень теплая погода, — подчеркнул метеоролог.

Однако перед этим на регион опустится двухдневное похолодание с температурным режимом от 2 до 7 градусов.

Заметных осадков в ближайшие дни не прогнозируется. В воскресенье и понедельник жителей региона ожидает небольшой дождь, а во вторник и среду местами пройдёт дождь с мокрым снегом.

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