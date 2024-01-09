Вильфанд назвал самые морозные регионы России Вильфанд: в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области будет холоднее нормы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Температура воздуха в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области на этой неделе будет холоднее нормы на 2–4 градуса, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на Чукотке, как и в Приморье, на побережье погода будет мягче, чем внутри регионов, — около 5–10 градусов мороза.

Отмечается, что температура в глубине Чукотского округа составит в среднем около минус 30, а на границе с Якутией — до минус 46. В Якутии, особенно на востоке республики, ожидается до 50–55 градусов мороза. На севере Хабаровского края днем ожидается минус 27–30 градусов, ночью — минус 33–38, на юге региона — 17–22 градуса мороза днем и 25–32 — ночью на протяжении всей недели, сообщил синоптик. В Забайкалье и на севере Приморского края будет минус 25–30 ночью и 15–20 — днем.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Московском регионе установилась «сибирская погода». По его данным, температура воздуха в столице на 17–20 градусов ниже нормы.

Ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 27, на Балчуге было минус 25, в Строгино — минус 25,6, Тушино — минус 27,7. Это на 15 градусов ниже климатической нормы января. В некоторых районах Подмосковья зафиксированы 30-градусные морозы. Ниже отметки 30 градусов температура воздуха опустилась в Волоколамске, Шаховской, Пушкино, Солнечногорске, Луговой, Дмитрове и Клину.