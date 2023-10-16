Вильфанд назвал дату окончания бархатного сезона на черноморских курортах Вильфанд: бархатный сезон на черноморских курортах России закончится 17 октября

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Температура воды и воздуха на черноморских курортах начнет понижаться со вторника, 17 октября, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, люди, которые не боятся прохладной воды, могут купаться еще несколько дней после окончания бархатного сезона.

В понедельник еще комфортно — тепло, много солнца и купаться можно. В Сочи, например, температура воздуха 21–22 градуса, температура воды — около 20 градусов. Но затем заметное понижение температуры воздуха — выше 20 градусов уже не будет. Температура воды тоже понизится. Так что комфортный бархатный сезон завершится, — отметил Вильфанд.

При этом в конце недели температура воздуха повысится до 23–25 градусов, поэтому желающие успеют искупаться, подчеркнул метеоролог. Он отметил, что для многих взрослых людей температура воды еще будет комфортной.

Ранее стало известно, какие российские регионы ожидает теплый ноябрь. Потепление коснется северных, центральных и юго-восточных регионов Сибирского федерального округа, а также Забайкальского края и западных районов Якутии и Бурятии. Температура поднимется выше среднемесячной нормы.

До этого Вильфанд сообщил, что сентябрь 2023 года в Москве побил сразу семь рекордов: рекордно высокое атмосферное давление, минимальная облачность, а также высокий уровень ультрафиолетовой радиации. Первый месяц осени стал самым теплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений в России, отметил руководитель Гидрометцентра.