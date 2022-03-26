Вильфанд: на юге России к выходным потеплеет до 24 градусов

На юге европейской части России к выходным ожидается потепление до 24 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в первые дни недели в южных регионах страны ожидается непогода, однако к концу недели резко потеплеет, передаёт РИА Новости.

На юге России к среде произойдёт резкое изменение погоды. Температура будет на четыре-пять градусов выше нормы, а к концу рабочей недели уже до шести градусов выше нормы. Там будет настоящее лето к выходным, — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Сочи в ночь на 29 марта будет около одного градуса, а к концу недели уже 20–22 градуса. В Краснодаре будет наблюдаться похожая ситуация: к 1–2 апреля температура воздуха прогреется до 22–24 градусов тепла.

При этом синоптик добавил , что на севере и в центре европейской части России в начале этой недели ожидаются осадки разной интенсивности, температура будет ниже нормы на два–четыре градуса.

Ранее Вильфанд сообщил, что в середине мая начнётся период «опасного солнца». В эти дни солнце станет источником опасного для человека уровня ультрафиолета.