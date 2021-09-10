Вильфанд: на курортах Чёрного моря начался бархатный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон начался на всех российских черноморских курортах. По его словам, в ближайшие дни в Краснодарском крае температура составит 25–28 градусов тепла, в Крыму — около 23 градусов, сообщает ТАСС.

На юге европейской части России похолодания не ожидается в ближайшее время. В Краснодарского крае дневная температура будет 25–28 градусов, в Сочи — 25–27 градусов, в Крыму — 23 градуса. Бархатный сезон везде: не слишком жарко днём, ночи летние, температура воды приятная, — подчеркнул учёный.

Вильфанд ранее предупреждал, что в 2021 году бархатный сезон на черноморских курортах окажется короче, чем в 2020 году, когда он длился почти до конца октября. В нынешнем году ожидается, что бархатный сезон закончится в первой декаде октября.

Ранее стало известно, что Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Республике Коми и других регионах севера европейской части России. Оно начнётся с 15 сентября. В Москве понижение температуры произойдёт сразу на 10 градусов, в Петербурге — на 6–8 градусов.