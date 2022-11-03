«Виктор Цой — медиум»: режиссер поделилась мнением ее учителя о музыканте Режиссер Скопина рассказала, что ее учитель Сергей Соловьев считал Цоя медиумом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер фильма «Скоро кончится лето» Яна Скопина рассказала в беседе со «Словом и делом», что ее учитель Сергей Соловьев считал Виктора Цоя медиумом. Он говорил, что песни Цоя появлялись от некоего высшего дара. Также Скопина рассказала, что музыкант периодически ходил «на мастерство» к Соловьеву и участвовал в его постановках.

Он всегда говорил, что Виктор Цой — медиум. То есть Цой был очень скромным, немногословным. Соловьев считал, что все песни Цоем писались от какого-то высшего дара медиума, — рассказала Скопина.

По ее словам, Соловьев и Цой познакомились благодаря режиссеру Рашиду Нугманову. Он и предложил Соловьеву поставить Цоя на главную роль в фильме «Асса», однако тот отнесся к идее недоверчиво и осознал масштаб фигуры музыканта лишь во время съемок, добавила Скопина.

Он встретился с Рашидом Нугмановым, который на тот момент вообще был архитектором. Это перевернуло его судьбу, потому что именно Рашид Нугманов привел к нему Цоя. Рашид Нугманов показал ему материалы своего фильма «Йа-Хха», и для Соловьева открылся новый дивный мир рок-музыки и арт-проявлений, — рассказала режиссер.

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