«Википедию» оштрафуют за неудаление противоправной информации
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
18:33, 31 марта 2022
Читайте нас в Google Новости
Интернет- портал «Википедия» привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации, сообщил Роскомнадзор. По данным ведомства, сервис опубликовал недостоверную информацию о специальной военной операции ВС РФ на Украине, «направленную на дезинформацию российских пользователей».
В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей, — говорится в сообщении.
Как пояснили в Роскомнадзоре, за неудаление в установленный срок противоправных материалов законом предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до 4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор дважды уже уведомил «Википедию» о возможной блокировке по причине публикации статьи «Вторжение России на Украину» (2022). В уведомлении сказано, что материал содержит в себе информацию о «многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ и гражданского населения Украины, в том числе детях». Также там указывается о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках РФ в связи с санкциями».