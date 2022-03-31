«Википедию» оштрафуют за неудаление противоправной информации

Интернет- портал «Википедия» привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации, сообщил Роскомнадзор. По данным ведомства, сервис опубликовал недостоверную информацию о специальной военной операции ВС РФ на Украине, «направленную на дезинформацию российских пользователей».

В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей, — говорится в сообщении.

Как пояснили в Роскомнадзоре, за неудаление в установленный срок противоправных материалов законом предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до 4 млн рублей.