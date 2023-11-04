Вика Цыганова сообщила о завершении обыска в ее доме

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Вика Цыганова в личном Telegram-канале сообщила о завершении обыска в ее доме. По словам артистки, пришедшие искали некие улики. Также она призвала своих подписчиков читать классическую литературу.

Все закончилось. Искали улики, — написала Цыганова.

Чуть позже она сделала новую запись, которая так же не прояснила ситуацию.

Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть. Читайте русскую классику. Александра Пушкина, — сообщила артистка.

Вечером 4 ноября супруг Вики Цыгановой Вадим заявил о том, что к ним в квартиру пришли с обыском. Как указано в канале — «настучала Собчак». В свою очередь, журналистка Ксения Собчак опровергла выдвинутые обвинения, указав, в частности, что они с певицей живут в разных вселенных и она не может тратить на нее время.

27 октября появилось интервью четы Цыгановых журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В нем супруги рассказали о своем отношении к спецоперации, религии и ряду российских знаменитостей. Спустя два дня они заявили, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк». При этом эксперт-физиогномист Олег Воеводин заявил, что интервью Цыгановых не является дипфейком, так как на нем нет разрывных частей, в том числе на лице участников беседы. По его мнению, это полноценный и нормальный разговор.