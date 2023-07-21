«Видно, что употребляет»: Гоблин оценил призыв «Фродо» к Зеленскому Гоблин: американский актер Вуд знает о чем говорит, предлагая Зеленскому подлечиться от зависимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

Американскому актеру Элайдже Вуду, как представителю богемы, прекрасно известны признаки наркозависимых, поэтому он и предложил подлечиться президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.Он добавил, что свободу слова в США никто не отменял.

Элайджа Вуд не вмешивается в политику и не занимает пророссийскую позицию. Просто любому, кто хоть как-то знаком с наркоманией и наркоманами, видно, что Зеленский постоянно употребляет. По его мимике, движениям, шмыганью носом и особенностям речи даже англоговорящим людям это понятно. Поскольку Элайджа Вуд представитель «богемы», ему все эти признаки прекрасно знакомы, — заявил Пучков.

По его словам, Вуд, известный по роли хоббита Фродо в фильме «Властелин Колец», поступил как патриот. США поставляет на Украину оружие, тем самым лишая своих налогоплательщиков денег и благ, и естественно, что у него, как у гражданина это вызывает недоумение, считает Пучков.

Так что правильно сделал, что посоветовал обратиться к наркологу, свободу слова ведь никто не отменял, — резюмировал Пучков.

Ранее Вуд, обратился к Зеленскому с предложением пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимости. Артист выложил в своем блоге видео, в котором сообщил, что знает хорошую клинику в США для зависимых людей. Вуд призвал главу Украины следить за своим здоровьем.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.