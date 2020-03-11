https://static.news.ru/photo/132fa7cc-638b-11ea-8276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин выступил на заседании Мосгорсуда. Он рассказал, что оперативная видеозапись задержания корреспондента была уничтожена.

По его словам, ролик записывали Максимом Уметбаевым и Романом Феофановым, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Всё, что уже можно было уничтожить — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-полицейский Игорь Ляховец на рассмотрении апелляционной жалобы на его арест в Мосгорсуде заявил, что на него оказывается давление. По его словам, дело задерживавших Голунова полицейских могут засекретить.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня, благодаря представителям СМИ, развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО. 11 июня дело и вовсе было прекращено.