Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин выступил на заседании Мосгорсуда. Он рассказал, что оперативная видеозапись задержания корреспондента была уничтожена.
По его словам, ролик записывали Максимом Уметбаевым и Романом Феофановым,
Всё, что уже можно было уничтожить — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова, — сказал он.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-полицейский Игорь Ляховец на рассмотрении апелляционной жалобы на его арест в Мосгорсуде заявил, что на него оказывается давление. По его словам, дело задерживавших Голунова полицейских могут засекретить.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня, благодаря представителям СМИ, развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО. 11 июня дело и вовсе было прекращено.
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