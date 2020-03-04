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Глава Чечни Рамзан Кадыров и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко извинились перед телеведущей Тиной Канделаки и пообещали прислать ей цветы к 8 Марта. Ранее генпродюсер «МатчТВ» сообщила, что спортсмен тренируется и «исправляется» в Грозном, а в ответ на это Емельяненко назвал её дурой.

Ну, вспылили немножко. Она простит нас точно. Мы ей цветов пошлём на 8 Марта, — сказал Рамзан Кадыров в видеоролике, который разместила у себя в Twitter Канделаки. Телеведущая выразила по...