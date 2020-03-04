В Москве организуют круглосуточное видеонаблюдение за бобрами, чтобы москвичи могли не беспокоиться по поводу безопасности животных в городе.
В Москве за последние 10 лет значительно улучшилось качество воды в реках. Одним из показателей качества воды стало возвращение в город бобров, — передаёт сообщение пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы РИА Новости.
Там отметили, что на сегодняшний день известно о пяти основных местах обитания бобров: реки Яуза, Химка, Алешинка, Сетунь, Москва-река.
Однако, по словам собеседника, деятельность бобров приводит к подтоплению инженерных сетей и автодорог.
Как ранее писал NEWS.ru, британские учёные из Эксетерского университета подтвердили перевес положительных последствий от деятельности бобров в сравнении с отрицательными.
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