Видеокамеры в новых дисплеях в метро Москвы не будут распознавать лица

https://static.news.ru/photo/c61bb4ac-7758-11eb-bc89-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеокамеры в новых экранах на станциях Московского метрополитена не будут использоваться для распознавания лиц и поиска конкретных людей.

По данным пресс-службы подземки, экраны предназначены для информирования пассажиров в экстренных случаях и для предоставления сведений об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, отображения полезной справочной и коммерческой информации.

Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей, — цитирует представителя метро «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее появилась информация о том, что столичное метро оборудуют современной системой слежения, которая позволит распознавать лица, отслеживать скопления людей и считать их. Для этого в подземку закупят мультимедийные экраны с вышеперечисленными функциями. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Власти Москвы намерены потратить на оборудование 932 млн рублей, куда входят и покупка, и установка 316 экранов с камерами. Их разместят на 85 станциях метро.