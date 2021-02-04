Видеокамеры помогают приставам искать водителей, накопивших штрафы ГИБДД

Уличные камеры наблюдения используются судебными приставами для розыска автомобилей водителей накопивших большое количество штрафов за нарушения ПДД. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.
В ФССП
Всё это помогает определить маршруты передвижения транспортного средства должника, места стоянок, парковок
Также судебные приставы рассказали, что служба проводит совместные рейды с ГИБДД для розыска автомобилей нарушителей. Так, за 2020 год было найдено более 1,2 тысячи машин, более 300 из них поместили на стоянку в ночное время.
Если должники намеренно не оплачивают штрафы, к ним применяются дополнительные стимулирующие методы. В первую очередь, арест автомобилей.
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