Видеокамеры помогают приставам искать водителей, накопивших штрафы ГИБДД

https://static.news.ru/photo/e3178a12-1c65-11ea-82bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Уличные камеры наблюдения используются судебными приставами для розыска автомобилей водителей накопивших большое количество штрафов за нарушения ПДД. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

В ФССП пояснили , что местонахождение транспортного средства можно отследить при помощи средств фото- и видеофиксации. Кроме того, помочь могут региональные информационные системы правоохранительной направленности.

Всё это помогает определить маршруты передвижения транспортного средства должника, места стоянок, парковок

Также судебные приставы рассказали, что служба проводит совместные рейды с ГИБДД для розыска автомобилей нарушителей. Так, за 2020 год было найдено более 1,2 тысячи машин, более 300 из них поместили на стоянку в ночное время.

Если должники намеренно не оплачивают штрафы, к ним применяются дополнительные стимулирующие методы. В первую очередь, арест автомобилей.

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