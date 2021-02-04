16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Видеокамеры помогают приставам искать водителей, накопивших штрафы ГИБДД

04:42, 05 февраля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Уличные камеры наблюдения используются судебными приставами для розыска автомобилей водителей накопивших большое количество штрафов за нарушения ПДД. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

В ФССП пояснили, что местонахождение транспортного средства можно отследить при помощи средств фото- и видеофиксации. Кроме того, помочь могут региональные информационные системы правоохранительной направленности.

Всё это помогает определить маршруты передвижения транспортного средства должника, места стоянок, парковок

Также судебные приставы рассказали, что служба проводит совместные рейды с ГИБДД для розыска автомобилей нарушителей. Так, за 2020 год было найдено более 1,2 тысячи машин, более 300 из них поместили на стоянку в ночное время.

Если должники намеренно не оплачивают штрафы, к ним применяются дополнительные стимулирующие методы. В первую очередь, арест автомобилей.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает административную ответственность за пропаганду употребления закиси азота не по прямому назначению.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео