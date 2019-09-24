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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что запись с задержанием актёра Павла Устинова вызвала у него вопросы.

Непонятно, сотрудники уполномочены на задержании или нет, был ли приказ о том, чтобы задерживали именно этого человека эти люди. Всё это надо исследовать, — цитирует « Интерфакс » Лебедева, выступившего на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Ранее News.ru писал, что Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки артистов, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Московский городской суд заменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Об освобождении из-под ареста ходатайствовала и прокуратура. Защита в лице Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство. Сам Устинов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседание также пришли актёры Таисия Вилкова и Павел Табаков.