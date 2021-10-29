Видео задержания Рашкина с тушей разделанного лося разместили в Сети

В видеоролике депутат
Незадолго до этого СМИ со ссылкой на закрытые источники предоставили информацию о том, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов вступаться за Рашкина не собирается, так как считает инцидент подставой для партии со стороны депутата «на ровном месте».
Ранее Рашкин был задержан в Саратовской области. Поводом послужила найденная в его автомобиле туша лося, хотя на данный момент охота на этих животных в регионе запрещена. Также не исключён факт, что коммунист пребывал за рулем в состоянии опьянения. Однако сам Рашкин от добровольной процедуры медицинского освидетельствования на наличие опьянения отказался. По его словам, он просто приехал на встречу с друзьями в регион и случайно наткнулся на тушу во время прогулки по лесу.
Сейчас инцидент проверяет Следственный комитет, который забрал у полицейского ведомства уголовное дело о незаконной охоте.