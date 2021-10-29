Видео задержания Рашкина с тушей разделанного лося разместили в Сети

Валерий Рашкин Сергей Булкин/NEWS.ru В Интернете появилась запись видео момента задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Народного избранника запечатлели с тушей лося, на которого он, по подозрению правоохранительных органов, охотился незаконно. По словам Рашкина, в багажнике его транспортного средства находится «мясо», которое он и его спутник Александр «здесь нашли». Видеозапись была опубликована на сайте «Известий».

В видеоролике депутат говорит о том, что разделанная туша в багажнике — это лось, также признаётся, что разделывал убитое животное. Во время съёмок автор видео несколько раз упомянул, что депутат весь испачкан кровью, и спросил парламентария, чья она. После чего Рашкин согласился с тем, что это кровь животного.

Незадолго до этого СМИ со ссылкой на закрытые источники предоставили информацию о том, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов вступаться за Рашкина не собирается, так как считает инцидент подставой для партии со стороны депутата «на ровном месте».

Ранее Рашкин был задержан в Саратовской области. Поводом послужила найденная в его автомобиле туша лося, хотя на данный момент охота на этих животных в регионе запрещена. Также не исключён факт, что коммунист пребывал за рулем в состоянии опьянения. Однако сам Рашкин от добровольной процедуры медицинского освидетельствования на наличие опьянения отказался. По его словам, он просто приехал на встречу с друзьями в регион и случайно наткнулся на тушу во время прогулки по лесу.

Сейчас инцидент проверяет Следственный комитет, который забрал у полицейского ведомства уголовное дело о незаконной охоте.