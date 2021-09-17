В Сети появилось видео задержания подозреваемого в нападении на полицию

В Интернете появилась видеозапись с моментом задержания Виктора Мирского, которого обвиняют в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и в совершении тройного убийства в Каменке. Ролик опубликовал Life Shot.

На кадрах показан Мирский, получивший ранение головы при задержании. Сотрудники местного УФСБ положили предполагаемого преступника на носилки и вытащили из его одежды предмет, похожий на оружие. Затем его увезли на машине скорой помощи.

Ранее в Сеть попало фото арсенала оружия, изъятого у Мирского, — множество осколочных гранат, карабин «Сайга-12» с большим количеством патронов к нему, СВД, также с большим количеством патронов, и другое снаряжение. По информации СМИ, за Мирским числится гладкоствольное и нарезное оружие.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По данным правоохранительных органов, при задержании подозреваемый оказал вооружённое сопротивление, но полицейские обезоружили его.

По факту преступлений Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат.