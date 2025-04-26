Видео уничтожения ПВД армии Украины российской ракетой Х-38 попало в Сеть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Видеозапись, на которой можно увидеть поражение украинского пункта временной дислокации с помощью российской ракеты Х-38, была опубликована Telegram-каналом «Изнанка». Ролик с уничтожением ПВД 38-й бригады морской пехоты ВСУ был снят камерой разведывательного дрона.

По информации от источника, после удара из-под завалов в итоге так никто и не выбрался, − говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что украинские войска не смогут и год продержаться в вооруженном противостоянии с российской армией, даже если США решат продолжить оказывать военную поддержку Киеву. Если же Вашингтон откажется от дальнейшей помощи, то разгром ВСУ произойдет еще быстрее, отметил он.

Кроме того, источник в силовых структурах рассказал, что украинские войска по факту оказались в огневом мешке в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров, расположенных в ДНР. Известно, что ВСУ занимаются активной переброской дополнительных сил на этот участок фронта. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Также инструктор одной из украинских бригад ВСУ Александр Мороз признался, что набранные по особым контрактам в армию молодые люди в возрасте 18–24 лет напоминают больших детей. По его словам, подобные личности идут на фронт только ради льгот.