Видео штаб-квартиры Group-IB после обысков появилось в Сети

Журналисты получили видеозаписи из штаб-квартиры компании Group-IB в Москве, где силовики устроили обыски. На кадрах видно, что представители правоохранительных органов разбирали компьютеры сотрудников. Ролик опубликовали «Известия».

Также из видео становится понятно, что силовики изъяли документы, технику и серверы.

Group-IB занимается кибербезопасностью и разрабатывает решения для предотвращения кибератак. Компания сотрудничает с ЦИБ ФСБ, а также с Интерполом, Европолом и ОБСЕ.

Гендиректор компании Илья Сачков является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Кроме того, он доцент кафедры информационной безопасности в МГТУ имени Баумана — университете, который он окончил с отличием. Сачков входил в список самых ярких предпринимателей до 30 лет в мире по версии Forbes.

Сачкова арестовали в Москве 29 сентября. Накануне в офисе организации прошли обыски. На данный момент известно, что Сачков арестован до 27 ноября. По статье о госизмене (275 УК РФ) гендиректору Group-IB грозит от 12 до 20 лет. Сам он не признаёт вину в государственной измене, как и факт сотрудничества с разведкой иностранных государств.