Видео с места пожара в частном доме в Пензенской области появилось в Интернете. На кадрах видно, что от постройки остался практически только каркас.
Сгоревшему дому было более 40 лет. За это время дерево, из которого он построен, отлично просохло, поэтому полыхало «как свечка»,
В огне погибли две семьи, включая троих детей. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Ранее NEWS.ru писал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
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