https://static.news.ru/photo/c7a8e68a-6e87-11ea-bfe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России

Видео с места пожара в частном доме в Пензенской области появилось в Интернете. На кадрах видно, что от постройки остался практически только каркас.

Сгоревшему дому было более 40 лет. За это время дерево, из которого он построен, отлично просохло, поэтому полыхало «как свечка», рассказали телеканалу «360» очевидцы происшествия.

В огне погибли две семьи, включая троих детей. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее NEWS.ru писал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).