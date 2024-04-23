Видео с избиением Салтанат Нукеновой показали в суде Казахстана

Фото: Социальные сети

Салтанат Нукенова

В ходе судебного заседания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой впервые показали видео из телефона подозреваемого — бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, пишет NUR.KZ. На кадрах запечатлена девушка в окровавленной рубашке. Подсудимый признался, что избил ее, так как хотел ответить унижением на унижение.

Он пожаловался, что Салтанат выражалась нецензурно и выбросила все его подарки в унитаз. Бишимбаев добавил, что «начали вылезать» разные сложные ситуации, ставшие фоном отношений с девушкой.

Я, честно говоря, не могу понять, объяснить свое поведение. Просто это было желание как-то тоже ответить унижением на унижение, – сказал он.

Бишимбаев признался, что сам снимал найденное в его телефоне видео. В суде во время просмотра брат погибшей Салтанат Нукеновой заплакал.

Девушка скончалась 9 ноября 2023 года в ресторане «Гастроцентр» в Астане после нанесения телесных повреждений. Она была гражданской женой Куандыка Бишимбаева. Хозяином заведения является брат бывшего чиновника, которого арестовали по подозрению в укрывательстве преступления. Бишинбаев своей вины не признает.

По версии следствия, Бишимбаев жестоко избил Салтанат, а когда она потеряла сознание, он начал заметать следы преступления, вместо того чтобы вызвать скорую помощь. В 2017 году экс-министр был судим за коррупционные преступления, однако вышел на свободу в 2019 году. После этого он познакомился с будущей женой, которая работала астрологом.

Журналистку Ксению Собчак ранее заметили в здании Верховного суда Казахстана, где 22 апреля проходило слушание. При этом она не стала общаться с казахстанскими коллегами по поводу случившегося. Сама журналистка объяснила, что ее команда снимает «большую историю» и освещает процесс независимо.