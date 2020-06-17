Видео: дети Ефремова решили тайно навестить отца

https://static.news.ru/photo/05a4d08c-b089-11ea-b032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin /Global Look Press

Младшие дети Михаила Ефремова навестили отца, попав в квартиру через чёрный ход.

На кадрах опубликованного в Сети видео видно, как дети артиста от брака с Софьей Кругликовой, Вера и Борис, открыли проход своим ключом.

Через эту же дверь вышли сотрудники УФСИН, которые приезжали, чтобы забрать Ефремова на допрос, однако ушли без него. О том, что актёра планируется вновь допросить рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Чуть раньше к артисту приходил его сын Никита, а также Рената Литвинова, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Михаила Ефремова рассказал о плохом самочувствии актёра. По словам Эльмана Пашаева, артист находится под домашнем арестом, сильно переживает и похудел на шесть кг.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП деятель искусства был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил фигуранта под домашний арест, под которым он пробудет как минимум до 8 августа.

Родственники погибшего в ДТП водителя-экспедитора настаивают на максимально строгом наказании для задержанного. Сноха Сергея Захарова высказала мнение, что все должны быть равны перед законом, несмотря на регалии и звания. Женщина считает, что вину Ефремова усугубляет употребление наркотиков.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский раскрыл подробности уголовного дела в отношении артиста. По его словам, у него есть возможность избежать максимального наказания и отделаться условным сроком.