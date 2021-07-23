ВИЧ-положительный москвич укусил полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих москвичей, которые пили алкоголь у станции метро «Домодедовская». Один из них в машине, которая направлялась в отдел, укусил полицейского за руку. Об этом пишет Baza.

О том, что мужчина имеет ВИЧ-положительный статус, силовик узнал в отделе, изучая бумаги задержанного. Несмотря на то что укуса недостаточно для передачи инфекции, на нападавшего хотят завести дело об умышленном заражении ВИЧ. Кроме того, на него уже возбудили дело о насилии в отношении представителя власти.

Ранее в Удмуртии пациентов Республиканской клинической психиатрической больницы с туберкулёзом и ВИЧ распределили по непрофильным медучреждениям для обычных больных. В январе больных небольшими «партиями» тайно вывезли из палат. Теперь главный врач больницы Юрий Каменщиков собирается закрыть за ненадобностью психотуберкулёзное отделение № 20, где пациенты проходили психиатрическое лечение.