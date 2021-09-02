Вице-спикер Госдумы предложил высылать мигрантов из страны за 24 часа

Механизм выдворения из России мигрантов, нарушивших закон, должен предусматривать дактилоскопическую экспертизу и высылку из страны в течение 24 часов. Об этом в ходе выступления в Общественной палате РФ заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, слова которого приводит ТАСС.

Депутат заявил, что в отношении мигрантов необходимо принимать жесткие меры, включая немедленную дактилоскопию, определение личности и высылку из страны в течение 24 часов. По его словам, необходимо выработать порядок идентификации иностранца с тем, чтобы нарушивший закон не смог вернуться в РФ, «поменяв одну букву в фамилии».

Ссылки на Европу, на их экономический опыт, на то, что нам не обойтись без мигрантов, абсолютно несостоятельны. Мы не копируем Европу и не собираемся повторять ошибки европейских стран, — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Он также обратил внимание на то, что, по статистике МВД, трудовой патент есть только у одного миллиона мигрантов из 9,8 миллионов, и предложил проработать совместную с МВД программу легализации мигрантов. Финансовые издержки за регистрацию приезжих Толстой предложил возложить на те предприятия, которые занимаются их привлечением.

Ранее сообщалось, что из России депортированы 37 иностранных граждан — участников массового конфликта, произошедшего в начале августа в подмосковных Мытищах. По итогам конфликта было составлено 134 административных протокола о нарушении правил миграционного учёта, мелком хулиганстве и потреблении алкоголя и наркотиков в запрещённых и общественных местах.

По мнению главы Федерации мигрантов России Вадима Коженова, конфликты между мигрантами возникают из-за сильной психологической напряжённости. Её причиной, в свою очередь, становятся тяжёлые условия работы, жаркая погода и трудности с поездкой на родину.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин обвинил российскую полицию в нерешительности. По его словам, у полиции есть все полномочия, чтобы противодействовать мигрантам, однако они пасуют перед выходцами из республик Северного Кавказа и Центральной Азии.