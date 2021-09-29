Вице-президента Сбербанка доставили на допрос по делу о хищении

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Бывшая замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова доставлена в Следственный департамент МВД России для допроса. Её обвиняют в хищении 50 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время Ракова находится на допросе, по результату которого будет решаться вопрос о её мере пресечения, — цитирует агентство сообщение.

По версии следствия, находясь на посту заместителя министра просвещения, Рaкова пролоббировала выделение бюджетных средств Фoнду новых форм развития образования, предназначенных на госкoнтракты по проекту «Учитель будущего». При этом экспертиза выявила в них признаки фальсификации отчётной документации по двум «научным изысканиям».

На данный момент Ракова пока не задержана.

Ранее сообщалось, что по месту жительства и на работе Марины Раковой прошли следственные действия, сообщает источник агентства. Правоохранители произвели выемку документов. Изучаются контракты на сумму более 150 млн рублей.