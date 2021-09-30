Вице-президент Сбербанка объявлена в федеральный розыск

Обвиняемая по делу о мошенничестве с государственными контрактами экс-замминистра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. При этом люди, которые помогают ей скрываться от следствия, также будут привлечены к ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Раковой было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие заочно предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Таким образом, Ракова получила статус обвиняемой, — говорится в сообщении.

Ракова скрывается от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, женщина отключила телефон и перестала общаться с родственниками. По предварительным данным, она могла направиться на Украину.

Ранее сообщалось, что Марина Ракова была допрошена в Следственном департаменте МВД России по делу о хищении 50 млн рублей. Расследование проводится по факту возможного хищения денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования в бытность Раковой замглавы министерства.

По версии следствия, находясь на посту заместителя министра просвещения, Рaкова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего». При этом экспертиза выявила в них признаки фальсификации отчётной документации по двум «научным изысканиям».