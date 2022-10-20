Вице-президент РСТ рассказал о будущем мер поддержки внутреннего туризма РФ Вице-президент РСТ Барзыкин заявил, что поддержка внутреннего туризма получит развитие

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Юрий Барзыкин

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин успокоил россиян, заявив, что введенные в последние годы меры стимулирования внутреннего туризма в России, позволявшие экономить деньги при путешествиях внутри страны, не только сохранятся, но и получат дальнейшее развитие, сообщает «Слово и Дело».

По словам Барзыкина, стимулирующие механизмы поддержки внутреннего туризма в России не просто останутся в строю, но есть все основания ожидать, что под эгидой Министерства экономического развития подобные меры получат дальнейшее развитие.

Не просто сохранятся, а будут расширяться и систематизироваться. Тем более что они не плод Ростуризма. Они все выпестовывались в правительстве, согласовывались с министерствами. По кешбэку много говорят, что его хотят сделать более адресным, но это не зависит от места Ростуризма в структуре управления, — объяснил вице-президент РСТ.

Кроме того, передача полномочий Ростуризма Минэкономразвития приведет к повышению эффективности развития туристической индустрии в России в целом, подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм. Функции ведомства будут переданы Минэкономразвития. До этого Ростуризм подвергся критике бизнеса за законопроект о развитии внутреннего туризма. Бизнес-объединение «Опора России» указало на то, что в документе не затронута тема серого рынка и нет предложений по необходимым мерам поддержки.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития позволит госструктурам сконцентрироваться на проблемах и приоритетах отрасли. Он высказал благодарность главе упраздненного ведомства Зарине Догузовой за вклад в развитие туристической индустрии, а также выразил уверенность в том, что она останется в отрасли.