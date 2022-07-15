Вице-президент федерации космонавтики оценил отставку главы Роскосмоса «Не справлялся»: вице-президент федерации космонавтики об экс-главе Роскосмоса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин прокомментировал в разговоре с NEWS.ru уход Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса и назначение на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова. По его словам, это решение выглядит логично, поскольку само развитие космической отрасли возможно лишь при условии «подключения» к руководству Роскосмоса представителей непосредственно космической и оборонной отрасли.

Рогозин уже не совсем хорошо справлялся. Борисов человек опытный и обладает важными стратегическими знаниями. Я считаю, что это абсолютно верное решение, которое в свою очередь даст нам возможность совершать определенные шаги в развитии нашей космической техники, — заявил Мухин.

Как подчеркнул вице-президент, многие эксперименты, проводимые на орбите, жизненно необходимы для развития российской промышленности. Особую значимость в настоящее время приобретает разработка стратегии пилотируемых полетов и развития технологий строительства космических станций и спутников военного назначения.

Даже за последние, не самые удачные годы, мы не отстали от западных стран в области космонавтики и отставать, надеюсь, не будем, — заключил Мухин.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место занял снятый с поста вице-премьера Юрий Борисов, с 2012 года бывший заместителем министра обороны. После отставки Борисова президент России упразднил один из вице-премьерских постов, доведя их число до 10.