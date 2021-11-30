Вице-премьеры РФ рассказали о проблемах курируемых регионов

Заместители председателя правительства России, курирующие федеральные округа, определили ключевые вопросы вверенных им регионов, которые необходимо решить до 2024 года в рамках исполнения национальных проектов. Приоритетные проблемы касаются рынка труда, дорожной инфраструктуры, туризма, экологии и так далее, пишет РБК.



В частности, в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Карелии необходимо снизить уровень теневой занятости. По данным Росстата, в третьем квартале 2021 года на неформальном рынке труда присутствовали 14,8 млн россиян, или 20,5% от общей занятости.

Для снижения неофициальной занятости предлагается создать единую базу неформально занятых на основе данных ПФР, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования и ФНС с доступом к ней местных органов власти. Также предлагается увеличить до миллиона рублей административные штрафы для работодателей за отказ от оформления трудовых отношений с работниками и утвердить контрольные показатели по снижению неформальной занятости.

Другая проблема касается пограничных пунктов с соседними государствами. На Алтае назрела необходимость модернизации пункта пропуска на границе с Монголией, а на границе с Казахстаном пункта пропуска нет совсем. Модернизация пунктов пропуска на границе с Казахстаном актуальна и для Омской области, где расчётная пропускная способность в пять раз меньше реальных объёмов движения. Не хватает пункта международного пропуска и в Смоленской области на границе с Белоруссией.



Среди ключевых названы вопросы, ограниченные географией конкретных территорий. Например, в Абакане не хватает площадей для строительства жилых домов, в Калмыкии остро стоит проблема опустынивания сельскохозяйственных земель, что привело к резкому сокращению поголовья скота. Для Москвы характерен конфликт федеральных информационных систем с региональными: предлагается исключить дублирование их функций и запретить замену «развитых» региональных систем федеральными. Также предлагается ускорить подготовку законопроекта о введении обязательной дактилоскопии, фотографирования и регулярных медицинских освидетельствований мигрантов.

Ранее министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета в 2022–2024 годах более чем на три триллиона рублей ежегодно. До этого Минфин отчитался о расходах федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года: по предварительным данным, они исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% от годового плана.

Лидерами по расходованию средств за семь месяцев стали нацпроекты «Здравоохранение» (72,1%), «Демография» (66%), «Производительность труда» (57,9%) и «Наука и университеты» (51,5%). Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 50% от годового плана.



