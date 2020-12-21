Чернышенко призвал регионы обсудить с операторами такси перевозку врачей

https://static.news.ru/photo/944fcba0-436b-11eb-866e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко порекомендовал главам субъектов проработать вопрос бесплатных перевозок медиков с региональными операторами такси.

По его словам, с 21 декабря в ряде российских регионов участковые врачи смогут бесплатно воспользоваться такси. В короткий срок Минцифры совместно с крупнейшими операторами были разработаны алгоритмы, призванные облегчить работу врачей в «наиболее сложных с эпидемиологической точки зрения субъектах».

Мы благодарны нашим партнёрам за оперативный отклик. Это очень правильное и своевременное решение, — сказал Чернышенко.

Он выразил надежду на то, что эта помощь будут ощутимой, в особенности в новогодние каникулы. По словам вице-премьера, он считает важным, чтобы губернаторы организовали подобную работу в регионах с местными операторами такси для создания комфортных условий медикам. Это может повысить их мобильность, что, в свою очередь, «даёт им возможность помочь и спасти больше пациентов», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что департамент транспорта Москвы поймал таксистов трёх крупных агрегаторов такси на нарушении правил перевозок, среди которых некорректная маркировка автомобилей и несоответствие их номерных знаков тем, что указаны в приложении.