Вице-премьер Голикова исполнила мечту десятилетнего мальчика

https://static.news.ru/photo/34c3546c-4907-11eb-975f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова приняла участие в акции «Ёлка желаний» и исполнила мечту десятилетнего Всеволода Коксенова из Москвы. Мальчик хотел полетать над столицей на вертолёте.

В секретариате вице-премьера сообщили, что Голикова пригласила Всеволода с мамой и сестрой на небольшую экскурсию в Дом правительства. Она поздравила Коксеновых с наступающими праздниками и вручила детям подарки, передаёт РИА Новости. После этого мальчик в сопровождении родных отправился воплощать свою мечту — посмотреть на праздничную Москву с высоты птичьего полёта.

Всероссийскую акцию «Ёлка желаний» организовал благотворительный проект «Мечтай со мной». В 2018 году проект приобрёл статус федерального, став частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». За время существования «Ёлки желаний» 7950 детей смогли исполнить свои мечты.

Ранее президент России Владимир Путин исполнил желание десятилетнего Александра из Тульской области, который хотел обнять панду. Мальчик получил в подарок от главы государства экскурсию в Московский зоопарк, сообщал NEWS.ru. Александр вместе с родителями приехал в столицу и встретился с пандой под присмотром сотрудников зоопарка. Ребёнку рассказали о том, как проходит день животных, как о них заботятся и изучают их поведение.