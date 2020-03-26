https://static.news.ru/photo/dcf0b120-6eab-11ea-a57f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Юрий Борисов призвал граждан воздержаться от паники в условиях пандемии и не скупать продукты.

По словам политика, в этой ситуации нужно не скупать гречку, а набраться мужества, чётко следовать указаниям специалистов и быть дисциплинированными. Сплотиться должна вся нация, подчеркнул Борисов.

Он также заметил, что коронавирус усугубил обстановку, связанную с падением нефти.

Никто не ожидал, что это, скажем так, создаст объективные предпосылки для всеобъемлющего, может быть, глубокого экономического кризиса. Мы сейчас ещё до конца не знаем эту ситуацию, — цитирует его РИА Новости.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что человеку не стоит подавлять в себе страх из-за распространения коронавируса. По его словам, это нормальная реакция на происходящее. Он уверен, что люди, «запрещающие себе бояться», находятся в более напряжённом состоянии, чем остальные.