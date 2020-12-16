Вице-премьер Борисов назвал сферы применения лайнера Ил-114-300

https://static.news.ru/photo/ed01c282-3fa9-11eb-b707-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейший российский авиалайнер Ил-114-300 может стать популярным у местных перевозчиков, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказал в беседе со СМИ вице-премьер РФ Юрий Борисов, наблюдавший за первым полётом аппарата в Жуковском. По его словам, сложно переоценить значение борта для улучшения мобильности жителей страны.

Разработчиком машины является Авиационный комплекс имени Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ОАК в составе Ростеха). В состав экипажа вошли шеф-пилот Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортовой инженер-испытатель первого класса Олег Грязев.

Уникальной особенностью Ил-114-300 является то, что проект самолёта разработан и полностью запущен в едином информационном пространстве по бесчертёжной системе.

Местные авиалинии, десятки аэродромов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, смогут эксплуатировать эту машину. Ил-114 может быть использован на малооборудованных площадках, на коротких взлётно-посадочных полосах и на грунтовом покрытии, — цитирует политика РИА Новости.

Борисов добавил, что Ил-114-300 планируют выпускать в специальных версиях: в качестве патрульной машины, для нужд санитарной авиации, с установкой лыжно-колёсного шасси — для полярников. Финансирование разработки и производства нового Ил-114-300 составило 25 млрд рублей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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