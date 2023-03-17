Вице-премьер Абрамченко попросила россиян не покупать джинсы каждый сезон Вице-премьер Абрамченко попросила не покупать джинсы часто по экологическим причинам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер по вопросам экологии Виктория Абрамченко, курирующая нацпроект «Экология», в эфире телеканала «Россия 24» попросила россиян не покупать новые джинсы каждый сезон. Она объяснила, что на их производство тратится много воды, а более 50% в мусорном ведре занимает упаковка от различных товаров.

Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно. <…> Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать, — сказала Абрамченко.

Ранее Абрамченко предупредила, что пластика в океане будет больше, чем рыбы, если сохранятся нынешние темпы его потребления. Политик обвинила в происходящем потребителей, которые выбирают товары в индивидуальной упаковке, а бизнес, по ее словам, лишь монетизировал этот запрос.

В июне 2022 года Абрамченко рассказала, что с 2025 года Россия начнет постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Вице-премьер отметила, что благодаря действию мусорной реформы, целями которой с 2019 года были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов.