Вице-премьер Абрамченко оценила работу по рекультивации свалки в Челябинске

https://static.news.ru/photo/ff43abca-621f-11eb-a92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: antismog74/vk.com

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко совершила рабочую поездку в Челябинскую область. Вице-премьер проинспектировала ход работ по рекультивации Челябинской городской свалки — самого опасного объекта в регионе по накопленному вреду для окружающей среды.

Абрамченко сообщила, что мероприятия по рекультивации и обустройству площадки завершатся до конца 2021 года, отступления от графика не ожидается.

На 30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу города, полностью прекратились сбросы фильтрата свалки, предотвращено отравление воды и земель. Это конкретный пример положительного влияния нацпроекта «Экология» на качество жизни. Для более миллиона граждан и их семей этот объект станет настоящим живым пространством для рекреации, — отметила вице-премьер.

По словам Абрамченко, в ходе работ по рекультивации свалки впервые в стране применялся весь спектр референтных мировых решений в области ликвидации негативного воздействия бытовых отходов на окружающую среду.

Вице-премьер также встретилась с представителями экологического общественного движения, которые поделились экспертной оценкой проведённых на свалке работ.

Ранее директор проектного департамента российского отделения Гринпис Владимир Чупров в беседе с NEWS.ru призвал устранить «дыры» в законодательстве, позволяющие владельцам мусорных полигонов производить их рекультивацию за счёт бюджета.