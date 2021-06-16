В Москве через три недели закончатся койки для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/935fc076-ceb5-11eb-baba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве продолжают ухудшаться показатели по коронавирусу. Об этом заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости.

Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания, — цитирует её агентство.

Ракова добавила, что ещё две недели назад было госпитализировано около тысячи человек за сутки. Сейчас уже почти 1800. Рост составил более 70%. Она опасается, что при таком развитии ситуации койки, предназначенные для лечения больных коронавирусом, могут закончиться через две-три недели.

Более того, по её словам, изменилась возрастная категория заразившихся. Если раньше это были пожилые люди, то теперь всё чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22–55 лет. Их доля уже составляет 77%.

Всё это, по словам Раковой, позволяет считать, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом разительно отличается от той, что была в прошлом году. Единственный способ изменить её в лучшую сторону — вакцинация.

Ранее сообщалось, что максимальный суточный прирост COVID-19 в России может быть зафиксирован в конце июня. Он составит около 25 тысяч случаев.